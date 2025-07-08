CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'da yaşanan sorunları ele alan dikkat çekici bir açıklama yaptı. Tanal, Şanlıurfa’da özellikle yükseköğretim alanında büyük ihmal yaşandığını belirterek, Viranşehir Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun 3 yıl boyunca öğrenci alamadığını, Ceylanpınar’daki fakülte binasının ise Emniyet’e devredilerek eğitim işlevinin ortadan kaldırıldığını söyledi. “Kapatıp sonra açtık diyorsunuz. Hayır, siz kapattınız, biz açtırdık!” dedi.



GAP Projesi ve Sulamada Büyük Adaletsizlik

Tanal; GAP’ın orijinal hedeflerinden saptırıldığını, sulama projelerinin adil şekilde yürütülmediğini vurgulayarak cazibe sulama sisteminden faydalananların neredeyse ücretsiz sulama yaptığını, diğer bölgelerdeki çiftçilerin ise elektrikle sulama yaparak borç batağına saplandığını ifade etti. Tanal, “Aynı tarlada biri ucuz, biri pahalı üretim yapıyor. Bu adalet mi?” diye sordu.



Sınır Kapıları Kapalı, Urfa Ticaret Dışı Bırakıldı

Tanal; Gaziantep, Hatay ve Mardin’deki sınır kapılarının açık olmasına rağmen Şanlıurfa’daki Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar sınır kapılarının kapalı tutulduğunu hatırlattı. Bu durumun ticareti bitirdiğini ve Urfa’nın kasıtlı olarak dışlandığını belirten Tanal, “Bu çifte standardın gerekçesi nedir?” diyerek iktidarı eleştirdi.



Altyapı ve Sanayide Büyük Sorun

İçme suyu sorununun hala çözülmediğini belirten Tanal; Halfeti, Bozova, Suruç ve Hilvan gibi ilçelerde insanların temiz suya erişemediğini aktardı. Bozova’da küçük sanayi sitesinin yetersizliğine de değinen Tanal, “Bozova hizmet alamıyor çünkü sadece oy deposu olarak görülüyor” dedi. Harran ve Akçakale’de de benzer perişanlıkların yaşandığını dile getirdi.



“Urfa Hesabını Soracak”

Mahmut Tanal, tüm bu sorunların bilinçli bir ihmalin sonucu olduğunu belirterek, “Şanlıurfa sizi not etti. Bu halk günü geldiğinde hepsinin hesabını soracak” sözleriyle açıklamasına son verdi.

ŞANLIURFA’YA REVA GÖRÜLEN: YOKLUK, YARIMLIK, AYRIMCILIK!



AKP iktidarı, 23 yıldır Şanlıurfa’yı bilerek ihmal ediyor, sistematik biçimde geri bırakıyor!



İşte gerçek tablo:



EĞİTİMİ KAPATTINIZ, SONRA ‘AÇTIK’ DEDİNİZ!

•Viranşehir Sağlık Meslek Yüksekokulu, 3 yıl boyunca öğrenci… pic.twitter.com/hv87T9VG5z — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 8, 2025