2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonu 8 Ağustos Cuma günü start alıyor. 18 takım, toplamda 17 farklı statta kıyasıya yarışacak. Yeni sezonda maçlar, Türkiye’nin 11 farklı şehrinde futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. İstanbul’dan 7, Antalya’dan 2 takımın yer aldığı ligde ayrıca Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, İzmir, Rize, Konya, Kayseri ve Gaziantep takımları mücadele edecek.
En Yüksek Kapasiteli Statlar Futbolseverleri Bekliyor
Süper Lig’in en büyük seyirci kapasitesine sahip statı Atatürk Olimpiyat Stadı olacak. 77 bin 563 kişilik kapasitesiyle Fatih Karagümrük’ün maçlarına ev sahipliği yapacak olan stat, 2002’den beri hizmet veriyor. İstanbul’daki RAMS Park, 53 bin 978 kişilik kapasitesiyle Galatasaray’a, Ülker Stadı ise 47 bin 430 kişilik kapasitesiyle Fenerbahçe’ye ev sahipliği yapacak. Taraftarlar, bu modern tesislerde heyecan dolu maçları canlı izleme fırsatı yakalayacak.
En Küçük Kapasiteli Statlarda Heyecan Devam Ediyor
Yeni sezonda en az seyirci kapasitesine sahip stat, Antalya’daki Alanya Oba Stadı oldu. 9 bin 784 kişilik kapasiteye sahip olan stat, Alanyaspor’un maçlarına ev sahipliği yapıyor. Eyüpspor ve Kasımpaşa’nın karşılaşmalarını oynadığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı ise 13 bin 797, Çaykur Rizespor’un iç saha mücadelelerine sahne olan Çaykur Didi Stadı ise 14 bin 850 seyirci kapasitesine sahip. Tüm statlar, futbolseverlere unutulmaz maçlar yaşatmak için hazır halde bulunuyor.
Modern ve Yenilenmiş Statlar Türk Futbolunun Hizmetinde
2025-2026 sezonu, modern ve yenilenmiş statlarda oynanacak maçlarla dikkat çekiyor. RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı gibi 2008 sonrası açılan tesisler, teknolojik altyapılarıyla öne çıkıyor. İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı da yapılan son yenilemelerle Süper Lig’in hizmetine sunuluyor. Böylece hem oyuncular hem de taraftarlar için konforlu ve güvenli bir ortam sağlanıyor.
Statlar ve Kapasiteleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerine göre, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda oynanacak maçların yapılacağı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde sıralandı:
|Takım
|Stat
|Kapasite
|Fatih Karagümrük
|Atatürk Olimpiyat
|77563
|Galatasaray
|RAMS Park
|53978
|Fenerbahçe
|Ülker
|47430
|Beşiktaş
|Tüpraş
|42445
|Konyaspor
|MEDAŞ Konya Büyükşehir
|41600
|Trabzonspor
|Papara Park
|40980
|Kocaelispor
|Kocaeli
|34829
|Samsunspor
|Samsun Yeni 19 Mayıs
|33303
|Kayserispor
|RHG EnerTürk Enerji
|31856
|Gaziantep FK
|Gaziantep
|30320
|Antalyaspor
|Corendon Airlines Park Antalya
|29307
|Göztepe
|Gürsel Aksel
|20756
|Gençlerbirliği
|Eryaman
|20000
|RAMS Başakşehir
|Başakşehir Fatih Terim
|17067
|Çaykur Rizespor
|Çaykur Didi
|14850
|Kasımpaşa ile Eyüpspor
|Recep Tayyip Erdoğan
|13797
|Corendon Alanyaspor
|Alanya Oba
|9784