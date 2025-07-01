2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonu 8 Ağustos Cuma günü start alıyor. 18 takım, toplamda 17 farklı statta kıyasıya yarışacak. Yeni sezonda maçlar, Türkiye’nin 11 farklı şehrinde futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. İstanbul’dan 7, Antalya’dan 2 takımın yer aldığı ligde ayrıca Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, İzmir, Rize, Konya, Kayseri ve Gaziantep takımları mücadele edecek.





En Yüksek Kapasiteli Statlar Futbolseverleri Bekliyor

Süper Lig’in en büyük seyirci kapasitesine sahip statı Atatürk Olimpiyat Stadı olacak. 77 bin 563 kişilik kapasitesiyle Fatih Karagümrük’ün maçlarına ev sahipliği yapacak olan stat, 2002’den beri hizmet veriyor. İstanbul’daki RAMS Park, 53 bin 978 kişilik kapasitesiyle Galatasaray’a, Ülker Stadı ise 47 bin 430 kişilik kapasitesiyle Fenerbahçe’ye ev sahipliği yapacak. Taraftarlar, bu modern tesislerde heyecan dolu maçları canlı izleme fırsatı yakalayacak.





En Küçük Kapasiteli Statlarda Heyecan Devam Ediyor

Yeni sezonda en az seyirci kapasitesine sahip stat, Antalya’daki Alanya Oba Stadı oldu. 9 bin 784 kişilik kapasiteye sahip olan stat, Alanyaspor’un maçlarına ev sahipliği yapıyor. Eyüpspor ve Kasımpaşa’nın karşılaşmalarını oynadığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı ise 13 bin 797, Çaykur Rizespor’un iç saha mücadelelerine sahne olan Çaykur Didi Stadı ise 14 bin 850 seyirci kapasitesine sahip. Tüm statlar, futbolseverlere unutulmaz maçlar yaşatmak için hazır halde bulunuyor.





Modern ve Yenilenmiş Statlar Türk Futbolunun Hizmetinde

2025-2026 sezonu, modern ve yenilenmiş statlarda oynanacak maçlarla dikkat çekiyor. RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı gibi 2008 sonrası açılan tesisler, teknolojik altyapılarıyla öne çıkıyor. İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı da yapılan son yenilemelerle Süper Lig’in hizmetine sunuluyor. Böylece hem oyuncular hem de taraftarlar için konforlu ve güvenli bir ortam sağlanıyor.

Statlar ve Kapasiteleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerine göre, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda oynanacak maçların yapılacağı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde sıralandı:

Takım Stat Kapasite Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat 77563 Galatasaray RAMS Park 53978 Fenerbahçe Ülker 47430 Beşiktaş Tüpraş 42445 Konyaspor MEDAŞ Konya Büyükşehir 41600 Trabzonspor Papara Park 40980 Kocaelispor Kocaeli 34829 Samsunspor Samsun Yeni 19 Mayıs 33303 Kayserispor RHG EnerTürk Enerji 31856 Gaziantep FK Gaziantep 30320 Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalya 29307 Göztepe Gürsel Aksel 20756 Gençlerbirliği Eryaman 20000 RAMS Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17067 Çaykur Rizespor Çaykur Didi 14850 Kasımpaşa ile Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan 13797 Corendon Alanyaspor Alanya Oba 9784