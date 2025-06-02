Olay, akşam saatlerinde Hayriye Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, sokakta yürüyen Şeyhmus Herdem’e pompalı tüfekle ateş açtı erdından olay yerinden kaçtı. Açılan ateşle birlikte vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Herdem, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleşen Herdem, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Herdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-