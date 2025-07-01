Sivas’ta 2 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek “Madımak Oteli Olayları 32. Yılı Anma Programı” kapsamında trafik tedbirleri uygulanacak. 1 Temmuz Salı günü saat 19:00’dan itibaren belirlenen bazı cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmeyecek.

2 Temmuz Çarşamba günü saat 07:00’den itibaren park yasağı uygulanacak bölgeler şunlar: Seyrantepe Caddesi, Fidanlık Caddesi, Yeditepe Caddesi, Seyrantepe Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Hikmet Boran Caddesi, Mevlana Caddesi, Hikmet Işık Caddesi, Atatürk Caddesi, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Aliağa Cami Sokak, Eski Ordu Evi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi ve bu cadde ve sokaklara açılan tüm cadde ve sokak girişleri.

Yetkililer, araç sahiplerinin belirtilen güzergahlara park etmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, yasağa uymayan araçların 1 Temmuz saat 19:00’dan itibaren çekiciyle kaldırılacağını duyurdu.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hassasiyet göstermeleri istendi.

'2 Temmuz Anma Programı' Kapsamında Alınacak Trafik Tedbirleri



Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur. pic.twitter.com/R53t6YK51F — Sivas Valiliği (@sivasvaliligi) June 30, 2025