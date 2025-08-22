Belediyeden yapılan açıklamada, bu yıl aynı bulvarın Ankara istikametine göre sol tarafında altyapı çalışması yapılarak 300’lük polietilen boruların döşendiği belirtildi. Açıklamada, öncelikli hedefin riskli bölgelerde altyapıyı tamamlamak ve ardından üstyapı çalışmalarını bitirmek olduğu vurgulandı.

Belediye ayrıca, sadece asfalt yenilemesi yapılan bölgelerde eski hatlar nedeniyle zaman zaman su patlaklarının yaşanmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

“Bu gece yaşanan hadise, belediyemiz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ne kadar gerekli ve doğru bir karar olduğunu ortaya koymuştur.” ifadelerine yer verildi.