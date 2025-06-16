Sincan Belediyesi, çalışan ebeveynlerin gönül rahatlığıyla bırakabilmeleri için ve kaliteli eğitim alması için ilçede 8. Karanfil Kreşini 18 Haziran Çarşamba günü açılışı yapılacak. Açılış 18 Haziran Cuma günü Pınarbaşı Mahallesinde saat 14:30'da gerçekleşecek.

"Yeni bir kreş daha kazandırıyoruz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "8. kreşimiz Karanfil Kreşi ile minikler yeni bir eğitim yuvasına daha kavuşuyor Okul öncesi eğitimin, çocuklarımızın hayata hazırlanmasında ne kadar kritik bir rol oynadığını biliyor; her bir evladımızın eşit, nitelikli ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Açılışını yapacağımız Karanfil Kreşi ile çocuklarımıza paylaşmayı, sorumluluk almayı, kendini ifade etmeyi ve öğrenmeyi sevecekleri yeni bir kreş daha kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.