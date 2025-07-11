Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'da yaz boyunca çocuklar için mahalle şenlikleri düzenleneceğini belirtti.

Murat Ercan mahalle şenliği kapsamında bu hafta sonu birbirinden eğlenceli etkinliğin çocukları beklediğini ifade etti. Ercan mahalle şenlikleri kapsamında; animasyon gösterileri, eğlenceli yarışmalar, şişme oyun parkurları, müzik dinletileri, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının olacağını belirtti.

Murat Ercan düzenlenecek mahalle şenliğinin 12 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Saraycık Alparslan İlköğretim Okulu Bahçesi'nde, 13 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Tandoğan Mahallesi Semt Pazarı'nda olacağını açıkladı. Ercan şenliğe tüm çocukları davet etti.