İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen “Şehidimiz var dedikleri üsteğmen şehit sayılmadı, ailesine maaş bağlanmadı” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğu vurgulandı. Açıklamada, 2022 yılında Pençe-Kilit Harekatı kapsamında görev yapan bir timin saldırıya uğradığı, ilgili askerin naaşına ulaşılamadığı ve yapılan tahkikat sonucunda görev esnasında hayatını kaybettiği kanaatine varıldığı belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın oluşturduğu heyetin, ailenin onayını almak amacıyla iki kez görüşme yaptığı, ancak ailenin şehitlik işlemlerine rıza göstermediği ifade edildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Milli Savunma Bakanlığımız, ailenin kararı doğrultusunda resmi bir açıklama yapmamış; personel hâlen görevdeymiş gibi tüm özlük hakları, maaş ve tazminatları eksiksiz şekilde ödenmiştir. Bu süreçte Mehmetçiğimizin ailesi herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır.”

DMM ayrıca, şehitlik statüsü ve ölüm kaydı işlemlerinin yalnızca idarenin kararıyla değil; yasal belgeler, aile onayı ve mahkeme kararları doğrultusunda yapılabileceğine dikkat çekti.

Mesnetsiz iddiaların hem hassas bir süreci istismar ettiği hem de ailenin mahremiyetini zedelediği ifade edilen açıklamada, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesi çağrısı yapıldı.

Ne Olmuştu?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Pençe-Kilit Harekatı sırasında yaşamını yitiren bir üsteğmenin şehit sayılmadığını ve ailesine herhangi bir ödeme yapılmadığını öne sürmüştü. Geniş yankı uyandıran bu iddialar üzerine İletişim Başkanlığı’na bağlı DMM açıklama yaparak sürecin mevzuata uygun ve aile onayıyla yürütüldüğünü, söz konusu askerin özlük haklarının eksiksiz sürdüğünü belirtti.