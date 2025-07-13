Saray Kalıntılarındaki Çalışmalar Sona Yaklaştı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Moğolistan Bilimler Akademisi ortaklığında yürütülen arkeolojik kazılarda, Türklerin madencilik faaliyetlerini belgeleyen yeni veriler bulundu.

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü’nün Tuul Vadisi'nde sürdürdüğü kazı çalışmalarında, geçen yıl keşfedilen ve Orhun Yazıtları'nda da adı geçen kayıp şehir Togu Balık’taki araştırmalar devam ediyor. Bu yılki kazı sezonunda Türklerin madencilik faaliyetlerine dair dikkat çekici bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) destek verdiği projede, geçen yıl keşfedilen Togu Balık kentinin, Türklerin yerleşik hayata geçiş sürecini yaklaşık 100 yıl geriye çektiği belirtilmişti. 2024’te yapılan bu önemli keşfin ardından, 2025 kazı sezonu daha geniş kapsamlı olarak planlandı.

Çok Disiplinli Ekip, 40 Uzmanla Çalışıyor

Arkeologlar, sanat tarihçileri, botanikçiler, paleograflar ve sondaj ekiplerinden oluşan 40 kişilik uzman ekip, Tuul Vadisi’ndeki kazı alanında 7 çadır ve bir laboratuvar kurarak çalışmalara başladı. Moğol bilim insanlarının da katıldığı kazı faaliyetlerinde, eserler yerinde inceleniyor ve belgeleniyor.

Türk Madenciliğinin İzleri Bulundu

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan’ın koordinasyonunda, Prof. Dr. Anıl Yılmaz ve Doç. Dr. Enkhtur Altangerel’in eş başkanlığında yürütülen kazılarda, bu yıl Türklerin ekonomik yaşamına dair yeni veriler ortaya çıktı. Arkeolojik buluntular arasında bir saray yapısının kalıntıları, çok sayıda maden işliği ve binden fazla tarihi eser yer aldı.

Prof. Dr. Doğan, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen yıl keşfettiğimiz şehir çevresinde yaptığımız incelemelerde altın ve bakır işlendiğine dair bulgulara ulaştık. Ayrıca antik dönemden kalma maden çukurlarını da tespit ettik. Bu da bize, şehrin ekonomisinin madenciliğe dayandığını gösteren somut veriler sunuyor” dedi.

Saray Kalıntılarındaki Çalışmalar Sona Yaklaştı

Mimari yapılar üzerindeki araştırmaların da sürdüğünü belirten Doğan, “Bir saray kalıntısı üzerinde yürüttüğümüz çalışmalar bu yıl tamamlanmak üzere. Kazı sezonu bitince, elde ettiğimiz verileri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinde bilimsel analizlerle değerlendireceğiz” diye konuştu.

Togu Balık kazıları, hem Türk tarihine hem de Orta Asya uygarlıklarına ışık tutacak nitelikte verilerle bilim dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor.