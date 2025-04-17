Bakan Kacır, 'TÜBİTAK SAYEM Yeşil Dönüşüm 2025 yılı 1'inci Dönem Çağrısı'nın başvuruya açıldığını duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında yeşil dönüşüm odaklı Ar-Ge ve yenilik projelerini destekliyoruz. TÜBİTAK SAYEM Yeşil Dönüşüm 2025 yılı 1'inci Dönem Çağrısı başvuruya açıldı. Sanayide yeşil dönüşüm için çalışmaya, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna çevre dostu uygulamalarla hız vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SAYEM YEŞİL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından destekleniyor. Bu amaçla hayata geçirilen Sanayi Ar-Ge Projeleri İçin Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı kapsamında SAYEM Yeşil Dönüşüm programının yeni çağrısı 16 Nisan 2025 itibari ile açıldı. Çağrıya başvurular 16 Haziran 2025 tarihine kadar alınacak.

Bu çağrı kapsamında, özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik platformları oluşturularak, Türkiye’nin yeşil büyümesine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesi için bir teknoloji ekosistemi olan Sanayiye Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Ağları desteklenecek. Özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik Platformunun oluşturulması, bu platform aracılığıyla ürünleştirme yol haritalarının oluşturulması ve bu ürünleştirme yol haritaları çerçevesinde yeşil dönüşüme yönelik ürün veya ürün grubu geliştirilmesine yönelik ürünleştirme programları desteklenecek.

ÜST LİMİT 300 MİLYON TL

Program süresi 36 ay olup, platform başına program önerisi için üst limit 300 milyon TL. Platformda yer alacak olan özel sektör kuruluşları hibe ve geri ödemeli olarak, üniversiteler ve araştırma kurumları yüzde 100 hibe olarak destek alabilecek. Platformda yer alacak kuruluşlar için bütçe üst limiti KOBİ’ler için 15 milyon TL, büyük ölçekli kuruluşlar için 60 milyon TL, üniversiteler ve araştırma kurumları için 10 milyon TL.