Piar Araştırma’nın 26 ilde 2.120 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre CHP yüzde 34,5 ile ilk sırada yer alırken, AKP CHP’nin 2 puan gerisinde kaldı.

Veriler “Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu üzerine katılımcıların cevapları ve kararsızların dağıtılmasıyla oluşturuldu.

CHP yüzde 34.5 ile birinci partiyken AKP kendisini yüzde 32.6 ile takip etti. MHP diğer anketlere göre oy oranını artırarak yüzde 9.2’ye çıkarttı. DEM Parti ise yüzde 8.7 ile dördüncü parti konumunda yer alıyor.

Tüm tablo şu şekilde: