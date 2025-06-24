İran-İsrail gerilimiyle ilgili konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi:

“Elbette İran’a demokrasi gelmelidir. Ancak bu İranlıların kararı ile olmalıdır. Amerika’nın kararıyla, Trump’ın saldırısıyla olmasına asla ve asla izin veremeyiz. Bu konuda ağzına Trump’ı alamayan Erdoğan’ı, Trump ile birlikte kınıyoruz.”

Muharrem İnce 4,5 Yıl Sonra CHP’de!

Grup toplantısında en çok dikkat çeken gelişme ise Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüşü oldu. Özel, İnce’yi şu sözlerle kürsüye davet etti:

“Şimdi normalde Muharrem İnce’ye rozet takmam lazım. Ama dedim ki ‘Ben Muharrem İnce’ye rozet takamam.' Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten, doğduğundan beri.’ Hoş geldiniz.”

İnce ise duygusal bir konuşma yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ben bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Ben bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir… Ayrı düştüğümüz günlerde bir çift mavi gözün ışığından, Atatürk ilkelerinden hiç vazgeçmedik.”

Kartalkaya Yangını ve Ekonomik Tablo: "Bir Dairenin Fiyatı 21 Kat Arttı"

Kartalkaya yangınındaki adli süreci hatırlatan Özel, Bolu Belediyesi'nin günah keçisi yapılmak istendiğini savundu. Ekonomiye dair de çarpıcı bir tablo sundu:

“2+1 bir daire 2018 yılında 177 bin lira, 2025’te 3 milyon 700 bin lira. O tarihte asgari ücret bugüne kadar 13 kat, emekli maaşı 8 kat artmış ama daire fiyatı 21 kat artmış.”

“Asgari Ücret 3 Çeyrek Altını Zor Alıyor”

Asgari ücretlinin alım gücünün dramatik biçimde düştüğünü vurgulayan Özel:

“İktidar geldiğinde 7 çeyrek altın alan asgari ücret, şimdi 3 çeyrek altını zor alıyor… 30 bin 205 lira bugün aslında bu hükümetin son çaldıklarını geri vermektir.”

“Halkın Partisi Olarak Kararlıyız” – Kamu İşçilerine Destek Mesajı

Özel, kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine destek verdi:

“Meydanlarda da grevde de yanınızda olmaya, sizin sesinize ses olmaya, gücünüze güç katmaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkın partisi olarak kararlıyız.”

“Kasım Ayı Başında Koyun Sandığı, Görürsünüz Cevabı”

Özgür Özel, erken seçim çağrısını şu net ifadelerle yaptı:

“Kasım ayının başında koyarsınız sandığı, görürsünüz cevabı. Hodri meydan… Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek, Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz.”