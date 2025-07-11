30 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde, dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle andığını belirten Özel, “Sebep olanları, göz yumanları lanetliyorum” ifadelerini kullandı. Soykırımın unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

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“Unutulan Soykırım Tekrarlanır” Uyarısı

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Unutmayacağız. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”
Bu sözlerle soykırımın hafızalardan silinmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar