30 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde, dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle andığını belirten Özel, “Sebep olanları, göz yumanları lanetliyorum” ifadelerini kullandı. Soykırımın unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

“Unutulan Soykırım Tekrarlanır” Uyarısı

Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Unutmayacağız. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”

Bu sözlerle soykırımın hafızalardan silinmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

“…Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.”



30 yıl önce bugün, Avrupa’nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında öldürülen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Sebep olanları, göz… pic.twitter.com/DlyapdFxct — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 11, 2025