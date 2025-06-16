Ankara Valiliği Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında, Ankara’nın yeşil kalbi ormanlarımızın güvenliğini sağlamak milli parklar, mesire alanları ve tabiat parkları hariç tüm ormanlık alanlara girişler Eylül ayına kadar yasakladı.

Bu karar, piknikçileri, doğa yürüyüşçülerini ve kamp severleri üzebilir ancak yetkililer, orman yangınları riskinin yüksek olduğu bu dönemde alınan bu tedbirin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

ANKARALI ÖZELE KOŞUYOR

Ankara Valiliği piknik alanlarına sınırlama getirmesi üzerine cumartesi ve pazar günlerin sıcaktan bunalan Ankaralı Konutkent ve Dodurga Bölgesindeki özel piknik ve mangal bahçelerine yöneldi.

Konutkent Bulvarı üzerinde bulunan Çamlık Mangal Evi, Ankaralılara hizmet veriyor. Çamlık Piknik ve Mangal Bahçesi İşletme Müdürü Reyhan Şahin, mangal yakarken çok dikkatli davrandıklarını, mangalları işletme personelleri tarafından yakılarak müşterilerin yanlarına getirdiklerini ve ateşleri sık sık kontrol ettiklerini söylüyor.

EN ÇOK ÇOCUKLAR MUTLU

Piknik yapma ve mangal ücretleri konusunda bilgi veren İşletme Müdürü Reyhan Şahin” Giriş ücreti olarak kişi başı 100 lira alıyoruz. Müşteriler yiyecek ve içeceklerini kendileri de getirebilir. Talep ederlerse biz de veriyoruz. Kömür dahil mangal ücreti olarak da 400 lira alıyoruz. Ankaralıların çoğu sabah kahvaltısını burada yapıyor. İsterlerse biz de veriyoruz, kahvaltı ücreti ise 550 lira. Akşam da mangal keyfi yaşıyor. Saat kısıtlaması yok. Çocuklar için oyun parkımız mevcut. Burada en çok çocuklar mutlu oluyor” diye konuştu.

HER TÜRLÜ ETKİNLİK YAPILIYOR

Çamlık Mangal Evi ve Piknik Alanı İşletmesi’nin sahibi Fatih Bal, müşterilere sadece piknik alanı olarak hizmet vermediklerini, çeşitli etkinler düzenlediklerini belirterek “Özellikle nişan, düğün, cinsiyet belirleme ve yaş günü partileri yapıyoruz. Şirketlerin kalabalık organizasyonlarını burada istedikleri alanda yapıyorlar. En çok da çocukların yaş günleri partileri oluyor. Ücretlerimiz kişi başına göre değişiyor. Yiyecek ve içecekleri kendileri getirdiği gibi ne isterlerse biz temin ediyoruz. Ama mutlaka semaverde çay veriyoruz” diyor.

“EN KALİTELİ ÇAYI BEN YAPARIM”

Çamlık Mangal Evi ve Piknik Alanı İşletmesi’nin sahibi Fatih Bal’ın eşi Ayşegül Bal, semaverde çayları kendisinin hazırladığını, sırf çay içmek için bahçelerine gelen müşteriler olduğunu belirterek “Pikniğin olmazsa olamaz kuralı çaydır. Yemekten sonra mutlaka çay içilir. En kaliteli çayı ben yaparım. Sadece çay içmek için gelen müşterilerimiz var” diye konuştu.