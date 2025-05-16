Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Midyat Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mizgin Deniz’e, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Deniz’in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA