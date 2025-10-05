Kaza, saat 05.30 sıralarında Kavak ilçesi Toptepe Doruk mevkisi Samsun-Çorum kara yolunda meydana geldi. Buğra A.’nın kullandığı 05 ACH 329 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali G.’nin kontrolündeki 34 FKN 978 plakalı minibüse arkadan çarptı. Minibüs yan yatarken, Buğra A. otomobiliyle kaçtı. Kazada, minibüsteki Arife G. (62), Huriye G., (81), Z.S.G. (14), B.G. (3), H.G. (6), Tuğba G. (36), Fatma G. (45), A.H.G. (12) ve E.H.G. (8) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 9 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Buğra A.’yı yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde sürücünün 1,02 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Soruşturma sürüyor. (DHA)