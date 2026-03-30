Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Türkiye genelinde geniş çaplı etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor. Nisan ayı boyunca sürecek etkinliklerle toplumda bilinç düzeyinin artırılması hedefleniyor.

KAMU BİNALARI RENK DEĞİŞTİRECEK



Etkinlikler kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri başta olmak üzere çeşitli kamu binaları ile simgesel yapılar, otizmi temsilen mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatılacak. Bu görsel farkındalık çalışmasıyla toplumun dikkatinin konuya çekilmesi amaçlanıyor.

SEMİNER VE YÜRÜYÜŞLER DÜZENLENECEK



Bakanlık koordinasyonunda; seminerler, paneller, söyleşiler ve konferanslar gerçekleştirilecek. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşleri düzenlenerek geniş kitlelere ulaşılması planlanıyor.

SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER ÖNE ÇIKIYOR



Etkinlikler yalnızca bilgilendirme ile sınırlı kalmayacak. Sinema gösterimleri, tiyatro etkinlikleri, piknik organizasyonları ve otizm şenlikleri düzenlenecek. Spor karşılaşmalarında farkındalık pankartları yer alırken, el baskısı atölyeleri ve bowling gibi aktivitelerle özellikle çocukların sürece dahil edilmesi sağlanacak.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakanlık tarafından afiş, broşür, kamu spotu ve kısa film çalışmaları hazırlanacak. Sosyal medya kampanyaları, bilgi yarışmaları, radyo programları ve yerel basında yapılacak haber ve söyleşilerle otizme dair farkındalık ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

TOPLUMSAL KATILIM HEDEFLENİYOR



Yürütülecek tüm bu çalışmalarla, otizmli bireylerin sosyal hayatta daha görünür olması ve toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.