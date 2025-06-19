Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli iş gücünün artırılması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla yürütülen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programdan şimdiye kadar 6 bin 343 kursiyerin faydalandığını duyurdu.

Kamu-Özel Sektör İş Birliğiyle Nitelikli İstihdam Hedefi

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında nitelikli iş gücünün kritik önemde olduğunu vurguladı. “Kamu ve özel sektör iş birliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, İŞKUR ve TOBB arasında imzaladığımız Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İş Birliği Protokolü ile hem istihdamı artırmayı hem de işsizliği azaltmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurs Düzenleyen İşverenlere Destek

Program kapsamında işverenlerin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde, 132 bin 628 TL’lik zaruri giderin İŞKUR tarafından karşılandığını belirten Işıkhan, şu çağrıda bulundu:

“23 Eylül 2024 tarihinden bu yana 6 bin 343 kişi bu programdan yararlandı. İşverenlerimizi, ihtiyaç duydukları alanlarda nitelikli personel yetiştirmek üzere bu projeye destek vermeye davet ediyoruz.”

İstihdamı Artıran Destek Programı

İŞKUR’un aktif iş gücü programları arasında yer alan bu projeyle, mesleki eğitim, beceri kazandırma ve sürdürülebilir istihdam konularında önemli adımlar atılıyor. Bakanlık, iş dünyasıyla iş birliği içinde, özellikle gençlerin ve işsizlerin istihdam edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

🔹 İş Arayanlar (Kursiyerler) İçin:

İŞKUR’a Kayıt Olun: Başvuru yapmadan önce https://www.iskur.gov.tr adresinden ya da size en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'ne giderek kayıt oluşturmanız gerekir. E-Devlet üzerinden de İŞKUR profili açabilirsiniz. Açılan Kursları Takip Edin: İŞKUR’un "İşbaşı Eğitim Programı", "Mesleki Eğitim Kursu" gibi başlıklar altında açtığı ilanları İŞKUR web sitesi veya mobil uygulamasından inceleyebilirsiniz. Başvuru Yapın: Uygun bir kurs bulduğunuzda sistem üzerinden ya da il müdürlüğü aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz. Mülakat ve Uygunluk Değerlendirmesi: Bazı programlarda işverenin mülakatı veya İŞKUR’un uygunluk değerlendirmesi olabilir.