NASA, Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen çarpıcı bir görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

Yaklaşık 8 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan bir bulutsunun içinde yer alan yıldız kümesinin etkileyici görüntüsünde, daha önce tek ve devasa bir yıldız olduğu sanılan parlak cismin, aslında iki ayrı yıldız olduğu ortaya çıktı.

Görseldeki en parlak nesne, uzun yıllar boyunca Güneş’in 200 ila 300 katı kütleye sahip dev bir yıldız olarak kabul ediliyordu. Ancak Hubble'ın yaptığı detaylı gözlemler, bu gökcisminin birbirine oldukça yakın konumlanmış iki farklı yıldızdan oluştuğunu belirledi.

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NASA yetkilileri, bu keşfin yıldız oluşumu ve evrimi hakkındaki mevcut bilgileri geliştireceğini ve benzer yapılar üzerinde sürdürülen araştırmalara önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi