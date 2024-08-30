Hırsızlık olayı, Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Cihangir Mahallesi'ndeki Kamarot sokağa park edilen 34 FYV 199 plakalı motosikletin yanına gelen kasklı 2 şüpheli motosikleti kaldırımdan indirdi. Ardından D-100 yan yola çıkan şüpheliler çaldıkları motosikletle gözden kayboldu. Polis güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Motosiklet sahibinin 650 bin lira değerinde olduğu öğrenilen aracını gören veya yerini bilene para ödülü vereceği de öğrenildi.

Kaynak: DHA Ajansı