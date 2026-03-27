Akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Sosyal medyada ve bazı sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yaklaşık 6 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Ancak söz konusu artışa ilişkin henüz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ya da resmi kurumlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarına bağlı olarak günlük değişkenlik gösterirken, zam ve indirimler genellikle dağıtım şirketleri tarafından gece yarısı pompaya yansıtılıyor.

APP Plaka Denetimi 1 Nisan'da Başlıyor: Cezalar Kapıda
Son dönemde sık sık değişen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar, özellikle sosyal medyada yayılan zam iddialarına temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor.

Muhabir: Haber Merkezi