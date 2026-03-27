Akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Sosyal medyada ve bazı sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yaklaşık 6 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Ancak söz konusu artışa ilişkin henüz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ya da resmi kurumlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarına bağlı olarak günlük değişkenlik gösterirken, zam ve indirimler genellikle dağıtım şirketleri tarafından gece yarısı pompaya yansıtılıyor.

Son dönemde sık sık değişen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar, özellikle sosyal medyada yayılan zam iddialarına temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor.