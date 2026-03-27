ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 12. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; ASO 1. OSB Başkanı M. Serdar Tütek, Başkan Vekili Mevlüt Açıkgöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Bozkurt, Mahmut Yiğit, Ünal Demirci ve Sabit Tekirdağ, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Bakanlık temsilcileri, genel kurul üyeleri ve bölge sanayicileri katıldı.

Başkan Serdar Tütek tarafından yapılan sunumlarda, 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken, 2026 yılı hedefleri ve projeleri detaylı şekilde paylaşıldı. Bölge Müdürü Cüneyt Çalık da ASO 1.OSB’de yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Toplantıda, 2025 yılına ait yönetim, denetim ve faaliyet raporları oy birliğiyle ibra edilirken, 2026 yılı tahmini bütçesi kabul edildi.

Genel Kurul toplantısında bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, ASO 1. OSB’nin üretim gücü ve vizyonuyla büyümeye devam edeceği mesajı verildi.