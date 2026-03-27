Türkiye’de süt, et ve gıda sanayinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 1976 yılında kurulan ve bu yıl 50. yılını kutlayan Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği’nin (SETBİR) seçimli Olağan Genel Kurulu, 26 Mart Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurula Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, ATO Başkanı Gürsel Baran, Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Sütaş Tarımsal Faaliyetler Başkanı Tarık Tezel ve SETBİR üyeleri katıldı.

Tek liste ile seçime gidilen Genel Kurul’da, kamu ve özel sektörde uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Sütaş İcra Kurulu Üyesi Fatma Can Sağlık Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. 2021 yılından itibaren SETBİR’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fatma Can Sağlık, yarım asırdır faaliyet gösteren derneğin “ilk kadın başkanı” unvanının sahibi oldu.

“BAYRAĞI DAHA DA İLERİ TAŞIMAK İÇİN KARARLIYIZ”

SETBİR’de Başkanlık görevini devralan Fatma Can Sağlık, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 50 yıl önce SETBİR’in temelini atan kuruculara, geçmişten bugüne büyük bir özveriyle görev yapan başta Dr. İsa Coşkun olmak üzere önceki başkanlara, SETBİR’in yönetim organlarında görev almış tüm üyelere, Genel Sekreterlik çalışanlarına ve SETBİR üyelerine teşekkür ederek, “Onların ortaya koyduğu vizyon, emek ve kararlılık, bizlere sağlam bir miras ve güçlü bir temel bıraktı. Şimdi bu bayrağı daha da ileri taşımak için büyük bir inanç ve kararlılıkla yola çıkıyoruz” dedi.

“SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ”

Süt ve kırmızı et sektörlerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve toplumsal boyutları olan bir alan olduğuna işaret eden Can Sağlık, “Ülkemizin gıda arz güvenliğinden kırsal kalkınmaya, sürdürülebilir üretimden uluslararası rekabet gücüne kadar çok geniş bir etki alanına sahibiz. Bunun getirdiği sorumluluğun farkındayız” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Görev süremiz boyunca yalnızca mevcut sorunlara çözüm aramakla kalmayacak, aynı zamanda sektörlerimizi geleceğe hazırlayan, dönüşümü yöneten ve fırsatları değerlendiren bir anlayışı ön planda tutacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız bizim en önemli paydaşımız. Bugüne kadar olduğu gibi karşılıklı anlayış, saygı, yakın ve şeffaf iş birliği ile çalışmaya devam ederek sektörümüzün sorunlarına çözüm getireceğiz.

Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumları ile de yakından çalışıyoruz. Bu kuruluşlarımızla da güçlü iş birliğimizi sürdüreceğiz. Sektörümüzün önünü açan, yatırım ortamını iyileştiren, üreticimizi ve sanayicimizi destekleyen politikaların şekillendirilmesine aktif katkı sunacağız. Ambalajlama, etiketleme, vergi düzenlemeleri, gıda güvenliği ve güvenilirliği gibi doğrudan bizi ilgilendiren konularda sektörün sesi olmaya devam edeceğiz.

Küresel gelişmeleri yakından takip ederek, özellikle dijitalleşme, iklim dostu üretim ve sürdürülebilirlik alanlarında sektörümüze yeni vizyonlar kazandıracağız.”

“KADINLARIN, GENÇLERİN VE GİRİŞİMCİLERİN ROLÜNÜ BÜYÜTMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Birliğin kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmeyi, kamuoyundaki görünürlüğünü artırmayı ve SETBİR üyelerine daha katma değerli hizmetler sunmayı öncelikli hedefleri arasında sıralayan Can Sağlık, genç kuşakların sektöre ilgisini artıracak projeleri de destekleyeceklerini kaydetti. SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Can Sağlık, bu kapsamda kadınların, gençlerin ve girişimcilerin bu alandaki rolünü büyütmeye çalışacaklarının altını çizdi.

Konuşmasında SETBİR üyelerine de seslenen Can Sağlık, şunları söyledi: “Unutulmamalıdır ki güçlü bir sektör ancak birlik içinde hareket eden, ortak akılla karar alan ve değişime açık olan yapılarla mümkündür. Bu noktada siz değerli üyelerimizin görüş, öneri ve katkılarının bizim için her zaman yol gösterici olacağını bilmenizi isterim. Bu görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle ve sektörümüze olan inançla üstleniyorum. Hep birlikte çalışarak, SETBİR’in gücünü ve etkisini daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Beni ve yönetim kurulumuzu bu önemli göreve layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor; bu yeni dönemin sektörlerimiz, ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı ve verimli olmasını temenni ediyorum.”

İSA COŞKUN: “TEMEL ÖNCELİĞİMİZ SEKTÖREL POLİTİKA VE STRATEJİLERE KATKI SUNMAK OLDU”

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Holding Başkan Yardımcısı Dr. İsa Coşkun da 15 Ekim 2021’den bu yana görev yapan Yönetim Kurulunun, yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmekle kalmadığını; sektörlerinin geleceğini şekillendirecek politika ve stratejilere katkı sunmayı temel öncelik olarak benimsediğini söyledi.

Bu süreçte temel yaklaşımlarının; süt ve kırmızı et sektörlerinin yapısal sorunlarını doğru tespit etmek, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve bu çözümleri karar alma mekanizmalarına etkin şekilde taşımak olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti: “2026 yılına gelindiğinde, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın enerji ve lojistik maliyetlerinde artışa neden olarak fiyatlarda öngörülebilirliği zorlaştıracağı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, gıda arz güvenliği ve gıda enflasyonu risklerine karşı tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm bu gelişmeler, güçlü bir sektörel temsilin, veri temelli yaklaşımın ve ortak aklın ne kadar hayati olduğunu açıkça göstermiştir.”

Geride bıraktıkları dönemin, sektörün ne denli hassas dengeler üzerinde ilerlediğini açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Coşkun, “Bu nedenle önümüzdeki dönemde; üretimde sürdürülebilirlik, maliyet yönetimi, verimlilik artışı ve güçlü piyasa yapısının tesis edilmesi temel önceliklerimiz olmaya devam edecektir. 50. yılını kutlayan SETBİR’in köklü birikimi ve ilkeleri doğrultusunda, ülkemizin hayvancılığını, süt ve kırmızı et sektörlerini daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için çalışmaların aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğine inancım tamdır” dedi.

YENİ YÖNETİM KURULU

Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonunda yapılan ve sektörün duayenlerinden Tahir Selçuk Yavuz’un Divan Başkanlığı yaptığı Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edilirken; yeni Yönetim Kurulu ve yeni Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi de oybirliği ile gerçekleşti.

Genel Kurul’da 15 kişilik Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Fatma Can Sağlık (Sütaş), Emin Çolakoğlu (Sütaş), Gökhan Kiraz (Eker), Melih İşliel (Pınar), Aybala Sezgin (Yaşar Birleşik Pazarlama), Abdullah Oğul (Tarım Kredi), Zeynep Kurtkaya (Panagro), Göksel Acar (Bala Tarım), Mehmet Şahbaz (Şahbazlar), Soner Mesut Arpaç (Arpaç Hayvancılık), Agah Mamaloğlu (Ofis Yem), İsmail İlker Kocaer (Ata Sancak), Özge Sarı (Kazova Vasfi Diren), İsmet Çalışkan (Kromel), Ayhan Taşoğlu (Taşpi Gıda).

Genel Kurulun ardından gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Fatma Can Sağlık, SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlendi.

FATMA CAN SAĞLIK KİMDİR?

SETBİR’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Can Sağlık, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl özel sektörde proje mühendisi olarak çalışma hayatına adım attı. 1990 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Can Sağlık, özellikle küresel çevre sorunlarıyla mücadele kapsamında oluşturulan uluslararası sözleşmelerin Türkiye’de uygulanmasına yönelik çalışmalarda aktif rol aldı. 2001 yılında, bugünkü adıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı bünyesine katılan Fatma Can Sağlık, 2003-2011 yılları arasında Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı görevini yürüttü. 2011-2014 yılları arasında Brüksel’de, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliği’nde görev aldı. 2014 yılında kamu görevinden ayrılarak Sütaş Grubu’na katılan Can Sağlık, halen Sütaş Grubu İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.