Memleket Partisi, bugün düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla oy çokluğuyla kapatıldı. Partinin kurucusu ve eski Genel Başkanı Muharrem İnce, kurultayın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Muharrem İnce: “Memleket Partisi ile başlamadı, onunla da bitmez”

Kurultay sonrası yazılı bir açıklama yapan Muharrem İnce, partinin kapatılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) destek çağrısında bulundu. İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Olağanüstü koşullarda ve kısıtlı imkanlarla kurduğumuz Memleket Partisi, bugün yapılan kurultayda alınan kararla kapanmıştır. Bu partiyi hangi fedakarlıklarla kurduğumuzu ve ayakta tutmak için ne kadar mücadele ettiğimizi en iyi siz biliyorsunuz.”

Genç destekçilere özel olarak teşekkür eden İnce, sözlerine şöyle devam etti:

“Bez afişleri yazan, köprülere asan, hoparlörle sokak sokak gezen, sabahlara kadar çalışan genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tüm çabamız Atatürk Türkiye’sini aydınlık yarınlara taşımaktı. Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak, ülkemizi bilimde, sanatta, sporda çağdaş ülkelerin üzerine taşımaktı. Bu hedefimizden asla sapmadık. Hiçbir emeğiniz boşa gitmedi.”

“Şimdi CHP'yi güçlendirme zamanı”

İnce, açıklamasının sonunda CHP’ye katılma mesajı verdi:

“Mevcut siyasi iklim, artık birleşmeyi zorunlu kılıyor. CHP bizim tüm söylemlerimizi ve iddialarımızı sahiplenmiş durumda. Yol değişebilir, yolcu değişebilir ama hedef değişmez. Bu hedefin rütbesiz neferi olarak mücadeleye devam ediyorum. Şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.”