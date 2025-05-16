Mardin’de Valilik ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen 2’nci Kitap Fuarı, törenle kapılarını kitapseverlere açtı.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen kitap fuarının ikincisi, 13 Mart Mahallesi’nde kurulan Artuklu Fuar Alanı’nda düzenlenen törenle açıldı. 10 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak fuarın açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından il protokolü ve kitapseverler, alanda kurulan stantlardaki kitapları inceledi.