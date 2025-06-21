Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarılar diledi.

Sınava girecek gençler için emeklerinin karşılığını almaları dileğinde bulanan Yavaş, sınava girecek adayların kararlılıkla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerini hatırlattı.

"Unutmayın; bu sınav ne bir son ne de yolun sonu"

Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda, "Sevgili Gençler; İki gün sürecek üniversite sınav maratonuna girerken heyecanınızı, emeğinizi ve hayallerinizi yürekten paylaşıyorum. Bu uzun yolculukta gösterdiğiniz azim ve sabır, sadece bir sınava değil, geleceğe de hazır olduğunuzu gösteriyor. Unutmayın; bu sınav ne bir son, ne de yolun sonu. Sizler, kararlılığınızla her zorluğun üstesinden gelebilecek güçtesiniz. Gönlünüzden geçen, emek verdiğiniz her şeyin karşılığını almanız dileğiyle… Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sevgili Gençler;



İki gün sürecek üniversite sınav maratonuna girerken heyecanınızı, emeğinizi ve hayallerinizi yürekten paylaşıyorum.



Bu uzun yolculukta gösterdiğiniz azim ve sabır, sadece bir sınava değil, geleceğe de hazır olduğunuzu gösteriyor. Unutmayın; bu sınav ne bir… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 20, 2025