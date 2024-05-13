Asya' nın bittiği yer; Babakale

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı olan Türkiye'nin Batıdaki En Uç Noktası Babakale Köyü’nden merhaba..

Antik adı Lekton olan Asya kıtasının en son noktası olan Babakale, Ayvacık ilçesine 52 km, Çanakkale il merkezine 110 km uzaklıkta ve Gülpınar bucağı sınırları içindedir. Güneyinde Yunanistan’ a ait Midilli adası bulunur.

1521 tarihli Kitab-ı Bahriye kitabında, ünlü denizci Piri Reis, Babakale Kalesi’ nden bahsederken Hırzü’l-Bahr (Deniz Sığınağı, Tılsımlı Kale) Kalesi olarak bahsetmiştir.. Osmanlı döneminde yapılan en son kale olarak bilinen Babakale, 1729 tarihinde Kaymak Mustafa Paşa tarafından korsan saldırılarından korunmak amacıyla yaptırılmıştır.

Bir rivayete göre; Köyün önünde zorunlu olarak rüzgâr yüzünden demirleyen Osmanlı gemilerinde, ermiş bir zat olarak tanınan Sultan Baba vefat ederek buraya gömülür, daha sonraki denizciler buradan geçerken Bababurnu ismini takarlar..

Diğer bir rivaye göre; “Yöre halkı korsanlardan korunmak üzere sultan III. Ahmed’e başvurarak burada bir kale yapılmasını isterler, bunun sonucu başlayan kalenin inşaatında mahkûmlar çalıştırılır, kalenin inşaatı bitince tüm mahkûmlar özgürlüklerine kavuşurlar..”

Müthiş bir manzaraya sahip Babakale Kalesi ve Babakale Feneri’ nden başka II. Ahmet döneminde yapılmış Babakale Camii, Latif Baba Türbesi ve Akliman mutlaka görülmesi gerekli yerlerdir. Ayrıca Ahmet Ağa Çeşmesi ve Hanım Çeşmesi 18. Yüzyıldan kalmış anıt eserlerdir.

Babakale Kalesi girişinde bulunan ünlü kitabe;

“Bu yer terk edilmiş, uykuda sessiz sedasız bir yer idi..

Nefret edilen, kötü firenk korsanların saldırdığı, barındığı yer idi.

Bu havaliye yerleşen Hz. Muhammed’ in ümmetini, din düşmanları yaptığı seferlerle durmadan soyuyor, yağma ediyorlardı.

Vezir Kaptan Mustafa Paşa, ki o, (zat-ı pak) yani Allah’ a ve Padişah’a yakın insanlara karşı hayır ve ihsanda bulundu. Düşmanı dağın eteğinden kovmak ve çıkarmak için hemen çalışmalara başladı.

Kaptan Mustafa Paşa bu kaleden başka, Babakale köyünde hamam, çeşme ve cami yaptı.

Kalenin etrafı (sur) kale duvarla çevrilerek buraya Müslüman Türkler yerleştirildi.

Bir tarih sahifesine sığmayacak kadar önemli olan bu kale tamamlandığı vakit şair Vehbî kendisini zorlayarak 1155’ de yapılmış olan, yani yapılış tarihini hesaplayıp yazdı. Mustafa Paşa yapısı oldu, bu sağlam güzel kale.

Boğaz girişinde yapılan bu kaleyi, Allah düşmanın hilesinden korusun..”