ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den aldığı mesajların ekran görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımlardan birinde Trump, Macron’dan geldiği görülen mesajda, “Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum” ifadelerinin yer aldığını gösterdi.

Macron ayrıca 22 Ocak’ta Paris’te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif ediyor ve görüşmeye Ukraynalılar, Danimarkalılar, Suriyeliler ve Rusların da davet edilebileceğini belirtiyor. Aynı gün Trump’ı ABD’ye dönmeden birlikte akşam yemeğine davet ettiği de mesajda görülüyor.

Trump’ın diğer paylaşımında ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den gelen mesajlar yer aldı. Rutte mesajında, Grönland konusunda bir çözüm bulmakta kararlı olduğunu belirtirken, Trump’ın Suriye, Gazze ve Ukrayna’daki çalışmalarına dikkati çekeceğini ifade ediyor.

Bu gelişmeler, Trump’ın diplomatik temasları ve uluslararası ilişkilerdeki aktif rolünü sosyal medya üzerinden duyurma stratejisini bir kez daha gözler önüne serdi.