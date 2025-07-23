15 Haziran 2024’te gerçekleştirilen LGS sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142’si sınava katılım sağladı. Sınav sonuçları ise 11 Temmuz’da açıklandı. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle liselere yerleştirilecek.

MEB'den Kapsamlı Tercih Desteği

Öğrencilerin tercih sürecini doğru ve bilinçli şekilde tamamlayabilmesi için MEB, çok yönlü bir destek programı yürütüyor. Bu kapsamda:

‘Tercih Süreci Veli Kılavuzu’ yayımlandı. Kılavuzda lise türleri, yerleştirme kriterleri, nakil işlemleri ve sıkça sorulan sorulara yönelik detaylı bilgiler yer alıyor.

81 ilde 11 binden fazla 'Tercih Danışmanlığı Birimi' oluşturuldu. Bu birimlerde rehber öğretmenler eşliğinde öğrenciler, akademik başarıları ve ilgi alanlarına göre yönlendiriliyor.

Tercih Süreciyle İlgili Önemli Detaylar

Tercih ekranı , özel okula kesin kayıt yaptıran öğrencilere kapalı olacak.

Özel okula kayıt yaptırıp daha sonra iptal ettiren öğrenciler, tercih ekranı üzerinden devlet liselerini tercih edebilecek.

Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri gibi okul türleri hakkında detaylı bilgi kılavuzda bulunuyor. “Hatay, Türk Milletinin Ayrılmaz Bir Parçasıdır” İçeriği Görüntüle

Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar 4 Ağustos’ta Açıklanacak

LGS yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kontenjanlar 4 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler, ilk yerleştirme sonuçlarına göre nakil sürecine hazırlanabilecek.