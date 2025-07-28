Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri, patlamanın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

Patlamanın Nedeni Henüz Belirlenmedi

Patlamanın nedenine dair yapılan incelemeler devam ederken, iş yerinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, olaya ilişkin daha fazla detay açıklamayı sürdürürken, yangın ve patlamanın nasıl gerçekleştiği konusunda soruşturma süreci devam ediyor.

Olayın şokunu atlatmaya çalışan Tavşanlı halkı, patlama ve yangının ardından güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.