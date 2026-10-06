Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle sürdü.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, törende gerçekleştirdiği konuşmada, kentteki spor tesislerinin iyi durumda olduğunu dile getirdi.

Sahaların ve tesislerin gençlere açık olduğunu ifade eden Yüksel, kurumların gençleri desteklemeye devam edeceğini aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ise gençlere düzenli yürüyüş ve spor yapmaları tavsiyesini verdi.

Kırıkkale'nin milli takımların da antrenman yaptığı, uluslararası müsabakalara hazırlanan bir kent haline geldiğini belirten Güneş, 'Önümüzdeki günlerde voleybolda Türkiye'nin en prestijli müsabakalarından birine ev sahipliği yapacağız.' diye konuştu.

Halk oyunu gösterisinin yer aldığı törende, meydana kurulan mini sahalarla gençler spor branşlarını tanıma fırsatına sahip oldu.

Törene, Kırıkkale Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.