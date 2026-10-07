Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından düzenlenen ücretsiz drama ve tiyatro eğitimlerinde ders dönemi başladı. Seçmelerin tamamlanmasının ardından adaylar, Yunus Emre Kültür Merkezi ile Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda eğitimlere katılmaya başladı.

7’den 70’e Beş Farklı Sınıf

Herhangi bir deneyim şartının aranmadığı seçmelerde adaylar doğaçlama ve sahne performansları üzerinden değerlendirildi. Seçmelerin ardından katılımcılar yaş gruplarına ayrılarak 5 ayrı sınıfa yerleştirildi.

Eğimler; 7-9 yaş, 10-13 yaş, 14-17 yaş gruplarının yanı sıra yetişkinler için oluşturulan iki ayrı sınıfta gerçekleştiriliyor.

Eğitimler Mayıs 2027’ye Kadar Sürecek

Program kapsamında katılımcılara temel oyunculuk, doğaçlama, beden dili, ses ve ifade teknikleri ile duygu ve karakter çalışmaları alanlarında uygulamalı eğitim verilecek.

Mayıs 2027’ye kadar devam edecek eğitimlerde performansını ve yeteneğini geliştiren katılımcılar arasından başarılı olanların, ilerleyen süreçte Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun oyuncu kadrosuna ve sahne projelerine dahil edilmesi hedefleniyor.