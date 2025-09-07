Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapabilmesi için kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında pazarcı esnafı; ürün fiyatlarının açık ve şeffaf şekilde yazılması, etiketlerin okunabilir olması, tezgâhların hijyenik ve düzenli tutulması gibi konularda incelendi. Terazileri tek tek kontrol eden ekipler, kurallara uymayan esnafı uyardı. Etiketsiz satış yapan veya vatandaşı mağdur edebilecek uygulamalarda bulunan esnafa ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin hem vatandaşın bütçesini hem de sağlığını korumak amacıyla yapıldığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şu ifadeleri kullandı:

“Pazarlarımız, hemşehrilerimizin en çok tercih ettiği alışveriş noktalarının başında geliyor. Burada güvenli, düzenli ve adil bir ortam oluşturmak bizim için büyük önem taşıyor. Yaptığımız denetimlerle hem vatandaşımızın bütçesi hem de sağlığı korunuyor, esnafımız da kurallara uymaya özen gösteriyor. Amacımız ceza kesmek değil; ancak halkımızın hakkını ve sağlığını tehdit eden hiçbir olumsuzluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Pazarlarımızda huzur ve güven ortamını korumak için denetimlerimiz kesintisiz devam edecek.”