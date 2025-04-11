Kaza 25 Eylül 2024’te Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde yaşandı. Nihat T. (55) kontrolündeki 16 M 06156 plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Necmettin Atay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını sert zemine çarpan Atay ile kaza anında ani fren yapan minibüste bulunan yolculardan Gökçek B. (75) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

196 GÜN SONRA ÖLDÜ

Kazanın sonrası yaralılardan Gökçek B. taburcu olurken, durumu ağır olan bisiklet sürücüsü Necmettin Atay, yoğun bakım ünitesine alındı. Burada tedavi altına alınan Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen 196 gün sonra dün yaşamını yitirdi.. Atay’ın cenazesi, bugün toprağa verildi.