Yapılan açıklamaya göre takımdan ayrılan oyuncular şunlar:

Joseph Attamah

Mehdi Bourabia

Stephane Bahoken

Julian Jeanvier

Anthony Uzodimma

Hasan Ali Kaldırım

Kulüpten Teşekkür Mesajı

Kulübün paylaşımında, "Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

Kayserispor’da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında başka ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.