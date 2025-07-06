Yapılan açıklamaya göre takımdan ayrılan oyuncular şunlar:
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Joseph Attamah
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Mehdi Bourabia
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Stephane Bahoken
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Julian Jeanvier
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Anthony Uzodimma
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Hasan Ali Kaldırım
Kulüpten Teşekkür Mesajı
Kulübün paylaşımında, "Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.
Kayserispor’da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında başka ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.
Kaynak: AA