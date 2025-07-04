Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan 8 asırlık kapalı çarşıda esnaflık yapan Mükremin Erdal Cebe, lokum işine 10 yaşında çırak olarak başladı. Geçen süreçte birçok yerde çalışan Cebe, zamanla bu işte usta oldu. Uzun yıllardır lokum satışı yapan Cebe, 6 yıl önce patronunun isteği üzerine ‘kaymaklı lokum’ yapmaya başladı. Tarihi kapalı çarşıda müşterilerin gözü önünde yaptığı lokumları satan Cebe, başta kaymaklı olmak üzere 14 çeşit lokum üretiyor. Ürettiği lokumların vatandaşlar tarafından beğenildiğini söyleyen 50 yıllık lokum ustası Cebe, Türkiye’nin her yerine ürettiği lokumları ulaştırıyor. Cebe, “50 senedir bu meslekle uğraşıyorum. Şu anda yaptığımız kaymaklı lokuma da 6 senedir burada devam ediyoruz. Şükürler olsun, iyi bir potansiyel, iyi bir yerimiz var. Camii Kebir Mahallesi'nde güzel bir yerimiz var. Görmüş olduğunuz lokumların hepsini gözünüzün önünde yapıyoruz. Gözünüzün önünde satışı yapıyoruz. Burada halka hizmet ediyoruz. Lokum işini uzun yıllardır yapıyorduk. 5-6 sene önce de bizim rahmetli patronumuz ‘Usta bu işi yapalım’ demişti. Öyle deyince ‘Bismillah’ dedik. Artık bu işe başladık. Kayseri'ye de böyle bir şey gerekiyordu. Çok şükür işimiz de güzel oldu. Türkiye'nin her tarafına kargomuzda var” ifadelerini kullandı.

‘MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 80’İ YURT DIŞI’

Dükkanda 14 çeşit lokum üreten Cebe, “Şu anda görmüş olduğunuz çeşitlerimiz Antep fıstıklı, çikolatalı Antep fıstıklı, kaymaklı, tahinli, frambuaz, portakal, limon, karamel gibi çeşitler de var. Bu çeşitleri devamlı yapıyoruz. Vatandaşlar gerçekten çok beğendi. Müşterilerimizin yüzde 80’i yurt dışı. Oraya daha çok gönderiyoruz. Kendileri de götürüyorlar zaten. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Biz de memnunuz. Arkadaşlar da memnun, yiyenler de memnun. Böyle devam ediyoruz. Daha ileri götürmeye uğraşıyoruz, gayret içindeyiz” diye konuştu.

‘BİZ LOKUMUMUZDA İDDİALIYIZ’

Afyonkarahisar’dan da müşterilerinin olduğunu aktaran Cebe, “Rakip olaraktan değil de biz de kendi çapımızda bu şekilde devam ettiriyoruz. Yani Afyonkarahisar'a gönderdiğimiz oluyor. Afyonkarahisar'dan gelen müşterilerimiz de var. Kendilerinin söylediğine göre de ‘Afyonkarahisar'dan daha iyi lokum yapıyorsunuz’ diyorlar. Ama şimdi bunu söylerken onları da küçümseme veya kötü amaçlı söylemiyorum. Ama şükürler olsun biz lokumumuzda iddialıyız” dedi.

’6 SENE DEĞİL, 60 SENE DAHA GÖTÜRECEĞİZ’

İmalathanesi ve satış yeri aynı dükkan içinde bulunan Erdal Cebe, şöyle konuştu:

“Türkiye'de ilk defa gözünüzün önünde lokum yapılıyor ve satışı da burada. Yani vatandaşın gözü önünde yapılıyor. Vatandaşın gözün önünde tepsiyi verip gözü önünde satış yapılıyor. Yerimiz kapalı çarşı girişi Camii Kebir'in yanında. Kayseri Kapalı Çarşı'nın 800 senelik tarihi var. Uzun yıllardır biz de buradayız. Kaymaklı lokumu yaptığımız şekilde de herkese ikram edebiliyoruz. Herhangi bir bozulma falan bir şey yok. İşimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. 6 sene değil, bu işi götürebilirsek 60 sene daha götüreceğiz inşallah.” (DHA)