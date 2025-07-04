İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında 'fuhşa teşvik', 'aracılık', 'zorlama' ve 'yer temini' suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce sürdürülen 6 aylık titiz çalışma sonucunda belirlenen 7 masaj salonu ve 4 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi, 18'i kadın, 19 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA