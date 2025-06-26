Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 740 adet sikke ele geçirildi.

Tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda S.M. (Ürgüp-1992), E.K. (Ürgüp-1990) ve M.B. (İncesu-1956) isimli şahısları yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.