Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran’da Mimarsinan OSB bölgesinde kurulan hayvan pazarında vatandaşlar ve kurban satıcılarına yönelik bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için bu tür farkındalık çalışmalarının süreceğini belirtti.

İlimizde meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve olayların önlenmesi amacıyla 03.06.2025 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerimizce ilimiz Mimarsinan OSB bölgesinde kurulan hayvan pazar yerinde… pic.twitter.com/IH3YmXs3S1 — Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) June 3, 2025