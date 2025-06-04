Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran’da Mimarsinan OSB bölgesinde kurulan hayvan pazarında vatandaşlar ve kurban satıcılarına yönelik bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için bu tür farkındalık çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kocasinan Belediyesinden bayram temizliği
Kocasinan Belediyesinden bayram temizliği
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Muhabir: Haber Merkezi