Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, aranan FETÖ üyelerine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş eski polis memuru S.K. ile 2 yıl 1 ay hapis cezası alan ve akademisyenlikten ihraç edilen S.Ş. yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Muhabir: Haber Merkezi