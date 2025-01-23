Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, aranan FETÖ üyelerine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında bir  operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 6  yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş eski  polis memuru S.K. ile 2 yıl 1 ay hapis cezası alan ve akademisyenlikten ihraç edilen S.Ş. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Muhabir: Haber Merkezi