Kaza, saat 21.30 sıralarında Balıkesir Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen İ.H.H. idaresindeki 34 HMH 650 plakalı araç, B.K. idaresindeki 34 RIG 13 plakalı otomobil, M.B.D. idaresindeki 34 EBK 205 plakalı cip ve plakaları öğrenilemeyen taksi ile bir otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZAYI SEYREDERKEN POLİS OTOSUNA ÇARPTI

Caddede seyir halinde olan ve sürücüsü açıklanmayan 34 BCY 73 plakalı otomobil, kazaya müdahale etmek için bölgeye gelen polis otosuna çarptı. Otomobil sürücüsünün kaza alanını seyrederken polis otosuna çarptığı öğrenildi.