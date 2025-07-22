Antalya, bu yazın en büyük müzik olaylarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Jennifer Lopez’in sahne alacağı dev konserde biletler kısa sürede tükendi. Özellikle VIP localara yoğun ilgi vardı.

Normal biletlerin 45 bin TL’den satışa çıktığı organizasyonda, loca fiyatları ise tam 1 milyon 500 bin TL’yi buldu. Tüm locaların çok kısa sürede satılması, etkinliğe olan ilgiyi gözler önüne serdi.

Organizatörler, bu talebin Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir konser deneyimi sunacak olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Jennifer Lopez’in Türkiye’ye özel hazırladığı repertuvar ve sahne şovlarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor.