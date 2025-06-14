Van’ın Erciş ilçesinde jandarma teşkilatının186’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında jandarma komutanlığı bir klip yaptı. Klipte çeşitli gösteriler yapılırken, jandarma personelinin çocuklarla oynadığı mendil kapmaca oyunu ise renkli görüntüler oluşturdu.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 186’ncı yılı dolayısıyla Erciş ilçe jandarma komutanlığında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlama kapsamında yapılan klipte jandarma personelinin çocuklarla 'mendil kapmaca', 'yakan top' oyunu renkli görüntüler oluşturdu. Çekilen klipte ayrıca jandarma personelinin uygulama noktalarında sürücülere evrak sorması sorması ve arama kurtarma köpeklerinin çeşitli gösterilerde yer aldı. (DHA)