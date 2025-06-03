İzmir, 2025 yılı itibarıyla 64 mavi bayraklı plaj ve 6 marina ile Türkiye genelinde Antalya ve Muğla’nın ardından üçüncü sıraya yerleşti. Kentte 2020 yılında 52 olan mavi bayraklı plaj sayısı, sürdürülebilir turizm ve çevre bilinciyle her geçen yıl artış gösterdi.

Mavi Bayrak Turizmde Tercih Sebebi Oluyor

Mavi bayrak; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi kriterleri karşılayan plaj, marina ve teknelere veriliyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Ayhan Örten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir’in mavi bayraklı plaj sayısındaki artışın sevindirici olduğunu belirtti. Örten, bu artışın devamı için işletmeciler, yerel yönetimler ve halkın ortak sorumluluğuna dikkat çekti.

Türkiye, Dünya Sıralamasında Üçüncü

Türkiye’nin 577 mavi bayraklı plajla dünyada üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Örten, “Fark kapanıyor. İkinci ya da birinci sıraya çıkmamız mümkün. Potansiyelimiz yüksek, başvurular ve talepler giderek artıyor” dedi.

Mavi Bayrak Süreci ve Denetim

1993 yılından bu yana yürütülen mavi bayrak programında, plajlar başta olmak üzere marinalar ve tekneler de dört ana kriterde değerlendiriliyor. Başvuru süreci, Sağlık Bakanlığı’nın deniz suyu analiz sonuçlarının “mükemmel” düzeyde olmasıyla başlıyor. Ardından ulusal ve uluslararası jüri tarafından değerlendirilen başvurular sonucunda bayrak, bir yıllığına veriliyor ve yıl içinde denetimler devam ediyor.

Çevre Duyarlılığı Yüksek Turistler İçin Önemli Kriter

Örten, mavi bayrağın çevreye duyarlı turistlerin tercihlerinde belirleyici rol oynadığını vurguladı: “Mavi bayrak, rezervasyonlarda tercihleri yüzde 50 oranında etkileyebilen prestijli bir çevre etiketi. Yurt içinde de vatandaşlarımız, bu etiketin olduğu plajları daha çok tercih ediyor.”

İzmir’in Potansiyeli Daha Yüksek

İzmir’in mavi bayraklı plaj sayısını iki katına çıkarabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Örten, sadece sayıya değil kaliteye de odaklandıklarını belirtti. “Su kalitesi kriterleri sağlanmıyorsa, plajın bayrak alması anlamlı olmaz. Kalıcı ve bilinçli başvuruları destekliyoruz” diye konuştu.