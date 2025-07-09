Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren kanatlı yaban hayvanı üretim istasyonlarında üretilen 1500 adet kınalı keklik, 2025 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Salım programı kapsamında doğaya bırakıldı. Keklik salımı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmir DKMP Müdürlüğü tarafından Kemalpaşa, Foça ve Bergama ilçelerinde gerçekleştirildi.

ASKERİ BÖLGELERİN YABAN HAYVANLARININ REZERVİ OLMASI HEDEFLENİYOR

Kekliklerin doğaya salınması için Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ile iş birliği yapıldı. Birlik sınırları içerisindeki askeri bölge seçildi. Buna gerekçe olarak bu bölgelerde avın sürekli yasak olması, yaban hayatı açısından rezerv alan niteliğinde olması gösterildi. Ayrıca gelecek zamanlarda salınacak kanatlı yaban hayvanları için askeri bölgelerin rezerv alan niteliğine dönüştürülmesinin planlandığı da kaydedildi. (DHA)