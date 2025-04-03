İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde Filistinlilerin evleri ile zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 97 kişi ile enkaz altından çıkarılan 3 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı. Saldırılarda 138 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1163 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 735 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 523'e, yaralıların sayısının 114 bin 776'ya yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan El-Fevvar Mülteci Kampı'nda onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentindeki Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail askerleri baskında onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.

Tanıklar, Filistinli gençlerin kampın dışındaki bir askeri noktada saatlerce alıkonulduğunu ardından bazılarının serbest bırakıldığını söyledi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinliler ile İsrail ordusu arasında arbede çıkarken İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti.

İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te iki ailenin yaşadığı evi yıktı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Cema beldesinde Filistinli iki ailenin yaşadığı evi yıktığı belirtildi.

Evin sahibi Ata el-Ubeydi, AA muhabirine 200 metrekarelik alan üzerine yapılmış evinin yerle bir edildiğini söyledi. Ubeydi, evde iki ailenin yaşadığını ve İsrail güçlerinin yıkımdan önce hiçbir uyarı yapmadığını kaydetti.

Birkaç yıl önce inşa edilen evinin meskun olduğunu aktaran Ubeydi, şöyle devam etti:

"Ev, hiçbir gerekçe gösterilmeden yıkıldı, İsrail güçlerine göre askeri bir karar sebebiyle. Açıkta kaldık, artık akıbetimizin ne olduğunu bilmiyoruz, her şeyi kaybettik."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.