İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin ardından alınan yeni kararlara göre:

Okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlanacak.

İş yerleri tam kapasiteyle faaliyet gösterecek.

Toplu sanat, kültür ve spor etkinliklerine getirilen yasaklar kaldırıldı.

13 Günlük Gerilim Son Buldu

İran’a yönelik hava saldırılarının başladığı 13 Haziran’dan bu yana İsrail genelinde eğitimden işe, sosyal faaliyetlerden toplu organizasyonlara kadar birçok alanda sıkı kısıtlamalar uygulanıyordu. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkede yeniden “olağan” hayata dönüş sinyalleri verildi.

Ordu: “Gelişmeleri Takip Etmeye Devam Edeceğiz”

Ordu yetkilileri, güvenlik birimlerinin bölgede istikrarın devamı için gelişmeleri yakından takip ettiğini ve olası risklere karşı tedbirlerin sürdüğünü bildirdi.