İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, İran'da başkent Tahran ile birçok bölgeye şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi. Tahran’ın batı bölgesinden patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bildirildi.

SALDIRILAR 6'INCI GÜNÜDE

İsrail'in bu gece İran hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından Tahran'ın kuzeydoğusundaki tepelerde ile bir petrol rafinerisinde büyük patlamalar yaşandığı ve ardından yangın çıktığı bildirildi.