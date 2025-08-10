Durağan ilçesine bağlı Köklen köyündeki kayalık ve sarp arazide, dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekipler, bölgedeki zorlu arazi şartları nedeniyle yangına karadan doğrudan müdahale edilemedi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 4 adet helikopter destek verirken, karadan ise toplam 60 araç ve 225 personel görev aldı. Yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.[DHA]

Muhabir: Haber Merkezi