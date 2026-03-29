İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ve ABD-İsrail saldırılarını değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, ABD’nin İran’ın ekonomik ve enerji altyapısına saldırmayacağı yönündeki açıklamalarına rağmen bu tesislerin hedef alındığını vurguladı. Pezeşkiyan, bu durumun ABD’nin söylemleri ile sahadaki eylemleri arasındaki çelişkiyi ortaya koyduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, “Nükleer müzakereler sürecinde diyalog ve diplomasi devam ederken iki kez askeri saldırıya uğradık. Amerikalı yetkililerin altyapıya saldırı yapılmayacağı yönündeki vaatlerine rağmen bu merkezlerin vurulduğunu görüyoruz. Bu çelişkili tutum, İran’ın ABD’ye olan güvensizliğini daha da artırmıştır” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, İran’a yönelik saldırılarda bazı Müslüman ülkelerin topraklarının kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Pezeşkiyan, İran’ın bölgedeki ABD üslerine yönelik hamlelerinin “meşru müdafaa” kapsamında olduğunu savundu. İran’ın bölge ülkelerini “kardeş” olarak gördüğünü belirten Pezeşkiyan, gerilimin tırmanmaması gerektiğine dikkat çekti.

Pezeşkiyan ayrıca Pakistan’ın, ABD ve İsrail’in başlattığı çatışmaların sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk çabalarına teşekkür ederek, diplomatik girişimlerin önemine vurgu yaptı.